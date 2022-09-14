Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за "уничтожение морского десанта ВСУ". ВИДЕО
8 20019
Министерство обороны РФ "отличилось" очередным фейком.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты опубликовали видео "уничтожение морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52" в районе ЗАЭС.
Однако на самом деле россияне попали в опору моста близ Энергодара.
Этот мост весной 1943 начали строить немцы, а в феврале следующего года его подорвали. От постройки остались лишь две опоры, одна из которых и стала "жертвой" русской армии.