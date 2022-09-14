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Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за "уничтожение морского десанта ВСУ". ВИДЕО

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Министерство обороны РФ "отличилось" очередным фейком.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты опубликовали видео "уничтожение морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52" в районе ЗАЭС.

Однако на самом деле россияне попали в опору моста близ Энергодара.

Этот мост весной 1943 начали строить немцы, а в феврале следующего года его подорвали. От постройки остались лишь две опоры, одна из которых и стала "жертвой" русской армии.

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Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за уничтожение морского десанта ВСУ 01
Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за уничтожение морского десанта ВСУ 02
Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за уничтожение морского десанта ВСУ 03

Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за уничтожение морского десанта ВСУ 04

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Десант. На, курва, баржах. Состряпано дебилами для стада дебилов левым задним копытом.
  • Наталья Алексеева b53ae513
    Які ж вони кончені...
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Дебіли, бл...
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