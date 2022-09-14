"Мобилизированные "ДНР" не выдержали давления", - депутат Госдумы назвал причины разгрома российской армии под Балаклеей. ВИДЕО
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Россияне обвинили в разгроме российской армии под Балаклеей мобилизованных из "ДНР".
Соответствующее заявление сделал в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева депутат Госдумы, бывший генерал Андрей Гурулев, пишет блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Там не только наши ВС, но и мобилизованные "ДНР". Они не выдержали давления. Они бы могли его выдержать, пока войска сгруппировались бы", - заявил Гурулев.