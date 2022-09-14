Украинские ССО показали, как за несколько секунд уничтожили пулеметный расчет российских оккупантов. ВИДЕО

Силы специальных операций опубликовали видео уничтожения пулеметного расчета врага из противотанковой установки.

Соответствующее видео размещено в телеграм-канале ССО, передает Цензор.НЕТ.

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"Не вернется домой российский пулеметный расчет, который слишком донимал бойцов Сил обороны на одном из направлений.

Операторы ССО Украины из противотанковой установки уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом. Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО", - говорится в описании к видео.

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