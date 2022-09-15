Удар по Кривому Рогу не спасет морально-психологическое состояние российских солдат, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 203-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вернулся из Харьковщины – из нашей Харьковщины, из освобожденных районов. На сегодняшний день почти вся область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов – украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным. Только за первые сутки активных действий наши войска продвинулись вперед на 19 км. Через пять дней с боями прошли 110 километров. В общей сложности деоккупировано почти 400 населенных пунктов. 150 тысяч оставшихся на этой территории украинцев теперь снова чувствуют, что такая обычная безопасная, нормальная жизнь…

Спасибо генерал-полковнику Александру Сырскому и офицерам его штаба – всем, кто спланировал и успешно провел военную операцию по освобождению Харьковщины. Украинский флаг вернется во все части нашего государства. Так же, как в Харьковской области, украинских воинов будут встречать и на Донбассе, и на юге, и в Крыму. Это будет обязательно", – сказал Зеленский.

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Президент также прокомментировал удары противника по объектам критической инфраструктуры.

"Историю пишут люди, нелюди – никогда. События показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями.

Удары по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это ещё одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю.

Спасибо всем нашим воинам! Спасибо каждому и каждому, кто участвует в спасательных операциях после российских ударов. Ответим террористам на каждую их подлость, на каждую ракету, на каждый снаряд. Мы можем. Слава Украине!", - подчеркнул глава государства.

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