Украинские воины провели учения и отработали защиту Киева на случай атаки врага в северной операционной зоне. ВИДЕО

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделение, защищающее Киевское направление в Северной операционной зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, там военные не только выполняют задачи по назначению, но и упорно тренируются, отрабатывая различные варианты развития событий.

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По словам командующего, командир роты согласно своему плану поднимает по сигналу тревоги подразделение и определяет им боевые задания с выходом на боевые рубежи. Личный состав готовится к бою и производит поражение противника.

"План тренировки известен только командиру роты, который принимает меры, чтобы бойцы не привыкали к одним и тем же действиям. Вводится следующая тактическая обстановка, меняются задачи, мероприятия... Этот процесс длится ежедневно и каждую ночь тем способом, который необходим командиру роты для выполнения задач по повышению оборонных способностей подчиненного личного состава", - рассказывает о ходе тренировок Наев.

Командир роты, хоть и молодой, но с боевым опытом. В 2020 году, окончив Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, попал в 72 отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, участвовал в боевых действиях Донецкой области. А с 24 февраля офицер со своим подразделением защищал Киев.

"Наше подразделение полностью готово к выполнению любых задач. Подавляющее большинство военнослужащих воевали еще до начала полномасштабного вторжения, а потом все активно участвовали в обороне Киевского направления. Подразделение слаженное, постоянно проводятся тренировки и совершенствование навыков личного состава. Морально-психологическое состояние у нас всегда высокое, мы понимаем, что сдавать столицу ни в коем случае нельзя", – говорит военный.

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