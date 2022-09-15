Гранатометы и ящики с оружием: ВСУ нашли склад оккупантов под Балаклеей. ВИДЕО

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины обнаружили под Балаклеей очередной склад боекомплекта, брошенный российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об обнаруженном составе сообщили спецназовцы батальона "Дикое поле".

На видео, опубликованном на странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, зафиксированы десятки ящиков с боеприпасами и оружием.

"Москву" зачистили, идем на "Питер". Военное дело любит отважных и подлинных. Трофейное оружие и техника теперь работает против нашего кровного врага", – написал Залужный в комментарии к видео.

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