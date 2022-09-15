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Украинские воины в ангаре возле Купянска уничтожили 16 единиц вражеской техники. ВИДЕО

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Читатели Цензор.НЕТ прислали видео результатов успешной боевой работы украинских защитников во время контрнаступления в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирована разбитая военная техника, которую российские оккупанты прятали в ангаре. Боец на записи насчитал 16 уничтоженных военных автомобилей. Местные жители рассказывают, что на место дислокации вражеской техники упала всего одна ракета.

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Топ комментарии

  • Richard Goldring
    а таке щастя можливе, щоб тут, на Цензорі не давали пряме посилання з телеграму, а робили "місцеву вставку"? У мене, наприклад, немає "телеграмів", як і "фасебуків" та "істограмів". Тобто я цього повідомлення не побачив.
  • pOrest
    те саме !!!
  • Старый зольдат
    Дуже файно.
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