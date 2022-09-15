Камеры для пленных, а рядом с ними – комната с иконами, – что увидели солдаты ВСУ на освобожденной Харьковщине. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Український Свідок".
На опубликованном видео поселковый совет в Великих Проходах, Харьковская область. Населённый пункт расположен всего в 16 км от российской границы. Россияне оккупировали его в первые дни весны – и удерживали под своим контролем, пока ВСУ не начали контрнаступление на северо-востоке.
Здание поселкового совета превратили в тюрьму для пленных: в дверях россияне сделали проемы, чтобы наблюдать за заключенными, бегство делали невозможными решетки на окнах.
Но самое интересное даже не это. Рядом с одиночными камерами оккупанты обустроили комнату с иконами - в ней богобоязненный палач, судя по всему, мог исповедоваться после очередного кровавого допроса. Несколько похоже имело место в ГУЛАГе: там заключенных пытают и убивают, а здесь часовня, где можно замолить грехи. Ничего лишнего, российский минимализм в натуральном виде.
В настоящее время ВСУ удалось освободить от российских захватчиков почти всю территорию Харьковской области. Местные жители уже дают показания и рассказывают об оккупации, под которой они находились более полугода.