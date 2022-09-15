Россияне развесили над писсуарами фото отказавшихся воевать в Украине. ВИДЕО

В документы этим военнослужащим армии РФ ставят штамп со словами "Дезертир, склонный к предательству".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на InformNapalm.

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Распоряжение ставить в документы отказавшимся воевать в Украине, штамп со словом "дезертир" отдал в.и.о. командующего войсками Восточного военного округа генерал-майор Ртищев. Штампы будут ставить в военные билеты и личные дела военнослужащих.

Также фотографии отказавшихся выполнять преступный приказ и воевать в Украине развесили в России над писсуарами.

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