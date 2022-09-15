Украинские морпехи уничтожили вражеский танк, 2 гаубицы, 2 САУ и другую технику россиян, - ВМС. ВИДЕО

Воины ВМС ВС Украины продолжают уничтожать технику оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ВМС ВСУ.

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14 сентября, военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

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"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 1 танк, 1 боевую бронированную машину, 2 боевые машины пехоты, 2 гаубицы "Мста-Б", 2 самохода Гвоздика" и "КАМАЗ" с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.