Из российской тюрьмы в украинский плен: история зэка, которого завербовали воевать в Украине. ВИДЕО

Российский зэк, попавший в украинский плен, рассказал, как его завербовали и использовали в качестве пушечного мяса.

Видео рассказа русского зэка опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Приземлился самолет у лагеря. Нас всех согнали. Как потом оказалось Пригожин. Однажды нас на полигон вывезли. Что-то не выполняешь обнуляют - расстреливают. Пушечное мясо", - рассказал он.

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Напомним, что ближайший друг Путина, ранее судимый Евгений Пригожин, владелец частной военной компании "Вагнер", лично вербует осужденных в России за тяжкие преступления на войну в Украине.