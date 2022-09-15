Из российской тюрьмы в украинский плен: история зэка, которого завербовали воевать в Украине. ВИДЕО
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Российский зэк, попавший в украинский плен, рассказал, как его завербовали и использовали в качестве пушечного мяса.
Видео рассказа русского зэка опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Приземлился самолет у лагеря. Нас всех согнали. Как потом оказалось Пригожин. Однажды нас на полигон вывезли. Что-то не выполняешь обнуляют - расстреливают. Пушечное мясо", - рассказал он.
Напомним, что ближайший друг Путина, ранее судимый Евгений Пригожин, владелец частной военной компании "Вагнер", лично вербует осужденных в России за тяжкие преступления на войну в Украине.