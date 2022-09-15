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Из российской тюрьмы в украинский плен: история зэка, которого завербовали воевать в Украине. ВИДЕО

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Российский зэк, попавший в украинский плен, рассказал, как его завербовали и использовали в качестве пушечного мяса.

Видео рассказа русского зэка опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Приземлился самолет у лагеря. Нас всех согнали. Как потом оказалось Пригожин. Однажды нас на полигон вывезли. Что-то не выполняешь обнуляют - расстреливают. Пушечное мясо", - рассказал он.

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Напомним, что ближайший друг Путина, ранее судимый Евгений Пригожин, владелец частной военной компании "Вагнер", лично вербует осужденных в России за тяжкие преступления на войну в Украине.

Топ комментарии

  • аспм мпри
  • Born 5ab2300a
    *** та який полон? кому воно потрібне ?
  • Перехватчик


    Pavlo Sedchenko

    @PSedchenko

    ·

    6 ч

    Гіркін каже, Порошенко наїбав мінськими Путіна і Україна зуміла підготувати армію. Зелень каже мінські були погані.
    То на чиїй стороні зелень?

    https://twitter.com/i/status/1494708215946399745
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