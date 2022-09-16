Зеленский о найденном массовом захоронении на Харьковщине: Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 204-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня была принята важная резолюция МАГАТЭ – резолюция с требованием к России прекратить все действия против Запорожской атомной станции и на самой станции, и на любом другом атомном объекте в Украине. Хотя международные организации часто ограничены в своих возможностях реагировать, но мы видим, что МАГАТЭ четко определяет источник радиационной опасности, а именно: российское военное присутствие на Запорожской станции, российские действия против атомной станции, поэтому полная демилитаризация станции, немедленный вывод оттуда всех российских военных – это единственное, что может обеспечить выполнение этой резолюции МАГАТЭ. Это тоже базовый элемент глобальной безопасности. Пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, мир остается на грани радиационной катастрофы – хуже, чем Чернобыльская. И это общая ответственность всех в Европе и мире – убрать российское присутствие с территории ЗАЭС", - сказал Зеленский.

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Также президент рассказал о ситуации на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковщины.

"В Изюме на Харьковщине найдено массовое захоронение людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной – должно быть завтра. Завтра же в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет после себя смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - подчеркнул президент.