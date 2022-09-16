Неизвестные обстреляли город Валуйки на Белгородщине: "Уже залпов 20 было! Раз#бало всю улицу". ВИДЕО
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По информации, вероятно, от местных жителей, армия РФ своими силами обстреляла улицы города Валуйки в Белгородской области, чтобы обвинить в этом ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, сообщение об этом поступило в редакцию якобы от местного жителя.
Приводим на языке оригинала: "У нас в Белгородской области Валуйки-самообстрел Армией РФ! Власть РФ всю вину валит на Вооружённые силы Украины!"
Пострадал жилмассив и подстанция 330 кВ "Валуйки", в результате чего нарушилось электроснабжение потребителей города и близлежащих сел.