Неизвестные обстреляли город Валуйки на Белгородщине: "Уже залпов 20 было! Раз#бало всю улицу". ВИДЕО

По информации, вероятно, от местных жителей, армия РФ своими силами обстреляла улицы города Валуйки в Белгородской области, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, сообщение об этом поступило в редакцию якобы от местного жителя.

Приводим на языке оригинала: "У нас в Белгородской области Валуйки-самообстрел Армией РФ! Власть РФ всю вину валит на Вооружённые силы Украины!"

Пострадал жилмассив и подстанция 330 кВ "Валуйки", в результате чего нарушилось электроснабжение потребителей города и близлежащих сел.

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