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Для эффективной борьбы с оккупантами ВСУ требуются 6 коптеров, - волонтер Толмачева. ВИДЕО

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Волонтер Юлия Толмачева просит помощи в приобретении коптеров для украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для дальнейшей эффективной борьбы с российским агрессором, украинским защитникам нужны – 6 коптеров DJI Mavic 3. Общая стоимость коптеров, около 600 тыс. грн.

На видео ВСУ уничтожают технику российских оккупантов и живую силу врага.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected]

Приватбанк
4149629351302674
Толмачова

Монобанк
4441114467661102
Толмачова

Карта в евро
5168 7451 1774 0545
EUR

Tolmacheva Julija
10000 Ukraine
Zhytomyr
Khlibna Str

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