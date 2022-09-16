Для эффективной борьбы с оккупантами ВСУ требуются 6 коптеров, - волонтер Толмачева. ВИДЕО
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Волонтер Юлия Толмачева просит помощи в приобретении коптеров для украинских защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Для дальнейшей эффективной борьбы с российским агрессором, украинским защитникам нужны – 6 коптеров DJI Mavic 3. Общая стоимость коптеров, около 600 тыс. грн.
На видео ВСУ уничтожают технику российских оккупантов и живую силу врага.
Реквизиты для помощи:
PayPal: [email protected]
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Толмачова
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