Оккупант рассказывает о потере захваченных территорий: "Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас", - перехват ГУР. ВИДЕО
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Военный РФ на Херсонском направлении обсуждает с девушкой последние перемены на линии фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.
Так, военнослужащий РФ на Херсонском направлении обсуждает с девушкой последние изменения на линии фронта и не понимает, почему они теряют захваченные территории.
"Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас... Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - говорит россиянин.