На границе Кыргызстана и Таджикистана начались вооруженные столкновения: Обе страны входят в ОДКБ. ВИДЕО

Пограничная служба Кыргызстана заявила, что военнослужащие Таджикистана обстреляли в пятницу несколько пограничных нарядов Кыргызстана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление информации и связи пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики.

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Отмечается, что ситуация на участке границы "характеризуется как напряженная". Пограничники Кыргызстана утверждают, что таджикская сторона, в том числе ведет обстрел с применением "группового оружия".

"Подразделения пограничной службы, дислоцированные на киргизско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме. Пограничная служба прилагает все усилия для стабилизации ситуации и недопущения эскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Пограничная служба Кыргызстана призывает таджикскую сторону "прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе".

Пограничники Кыргызстана заявили, что Таджикистан использует реактивные системы залпового огня, а также тяжелую бронетехнику и авиацию.

В то же время Таджикистан сообщил об использовании Кыргызстаном тяжелого вооружения для обстрела границы.

Отметим, обе страны входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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