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Рассказ жителя Купянска о том, как жил город под российской оккупацией. ВИДЕО

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Пытки, избиения и издевательства были обычными способами "работы" захватчиков с жителями Купянска в период оккупации города.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсети рассказ местного жителя, пережившего российскую оккупацию.

"Был случай поговорить с мужчиной, которому пришлось сидеть в "российской камере". Он рассказал, за что оккупанты задерживали людей и как издевались над ними. Украинские правоохранители продолжают собирать информацию о военных преступлениях и фиксировать погибших на освобожденных территориях. Нам еще раз приходится убедиться в том, что у российской жестокости нет предела", - пишет в сообщении к видео Бутусов.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ❗Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб в результате "теракта" в здании генпрокуратуры в Луганске.
  • Yevgeny Mironov
  • Amber
    Дуже гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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