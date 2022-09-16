Оккупанты учат мариупольских детей обращаться с оружием и "убивать врага", - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики учат детей "убивать украинцев".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

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"Мариупольских детей продолжают учить убивать украинцев. Теперь - в школах. Как и ожидали - начало сезона обучения дало старт массовой агитации в неопионерию путинюгенда. Пока в мягком режиме и родители отстаивают своих детей. Однако со временем давление увеличится. А пока без разрешения родителей оккупанты учат детей обращаться с оружием и убивать "врага" прямо на территории школ. Школа №60 как пилотный проект.

Учитывая реалии - 15 лет учителям-коллаборантам не такой уж большой срок. Все это происходит при их активном содействии", - говорится в сообщении.