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Оккупанты учат мариупольских детей обращаться с оружием и "убивать врага", - Андрющенко. ВИДЕО

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Во временно оккупированном Мариуполе захватчики учат детей "убивать украинцев".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Мариупольских детей продолжают учить убивать украинцев. Теперь - в школах. Как и ожидали - начало сезона обучения дало старт массовой агитации в неопионерию путинюгенда. Пока в мягком режиме и родители отстаивают своих детей. Однако со временем давление увеличится. А пока без разрешения родителей оккупанты учат детей обращаться с оружием и убивать "врага" прямо на территории школ. Школа №60 как пилотный проект.

Учитывая реалии - 15 лет учителям-коллаборантам не такой уж большой срок. Все это происходит при их активном содействии", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А якби діти розмовляли українською, то вони не сприйняли би чужинців.
  • Ksenia VB
    Нормальні ? Вони такими ж росли. Згадати хоча би ту вагітну з розбомленого руснею пологового будинку - що вона говорили на Україну ? Давно треба було викорінювати все росіске. Воно привело до влади спочатку ригів, потім квартал , і як наслідок повномасштабну війну.
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Кацапи хотять дітьми прикриватися ось тому вчать щоб потім кидати на передову
    це рашисти і для них маріупольські діти ніколи не стануть рідними
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