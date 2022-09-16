Танковое сражение под Слабуновкой: подбит украинский Т-72 и 3 захваченных российских Т-72. ВИДЕО

Во время боев у села Слабуновка на Харьковщине российские оккупанты вывели из строя украинский танк, наши бойцы затрофеили три вражеских.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой зафиксированы трофеи и повреждена украинская бронемашина.

"Один из ключевых боев во время Балаклейского прорыва произошел 9 сентября у села Слабуновка, контроль за которым позволял обеспечивать маневр россиян на трассе от Изюма на Волохов Яр. Здесь была сильная позиция 47-й гвардейской танковой дивизии, танки, реактивные системы залпового огня, бронетехника и пехота. Однако подразделения 25-й воздушно-десантной и 4-й танковой бригад разгромили россиян, несмотря на их сильное сопротивление", - пишет в комментарии Бутусов.

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