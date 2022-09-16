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Купянск полностью освобожден, - спецподразделение "KRAKEN". ВИДЕО 18+

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Спецподразделение "KRAKEN" сообщило о полном освобождении города Купянск от российских оккупантов. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом говорится в видео, обнародованном спецподразделением, передает Цензор.НЕТ.

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"Купянск полностью освобожден. В результате слаженных действий подразделением "KRAKEN" была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города. Теперь город полностью деоккупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом на левом берегу Оскола. Движемся дальше", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Шимус
  • Alex Sav 8157c114
    Успіхів! тільки бережіться! всі повертайся додому живими! чекаємо на вас!
  • Алекс Мышкевич
    це ті спінінги що орк в танчику забув ?
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