Купянск полностью освобожден, - спецподразделение "KRAKEN". ВИДЕО 18+

Спецподразделение "KRAKEN" сообщило о полном освобождении города Купянск от российских оккупантов. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!