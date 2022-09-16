План специальной военной операции в Украине корректировке не подлежит, ее основная цель - освобождение Донбасса, - Путин. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что план специальной военной операции в Украине не подлежит корректировке. А ее основная цель – "освобождение" всей территории Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"План (СВО) корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считает ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса",- сказал Путин журналистам в пятницу.

По его словам, эта работа продолжается, несмотря "на эти попытки контрнаступления Украины".

"У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут, небольшим темпом (...), российская армия занимает новые и новые территории",- подчеркнул президент РФ.

"Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью", – добавил Путин.

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