За первый день эксгумации под Изюмом обнаружили тела 17 украинских военных и 22 гражданских, - Нацполиция. ВИДЕО
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16 сентября следователи полиции вместе с судмедэкспертами и прокурорами начали работу на месте массового захоронения под Изюмом Харьковской области. В настоящее время раскопали тела 22 погибших гражданских, а также 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Большинство захоронений подписаны только номерами, поэтому правоохранители должны установить, кто именно и при каких обстоятельствах погиб.
Возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).