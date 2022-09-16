За первый день эксгумации под Изюмом обнаружили тела 17 украинских военных и 22 гражданских, - Нацполиция. ВИДЕО

16 сентября следователи полиции вместе с судмедэкспертами и прокурорами начали работу на месте массового захоронения под Изюмом Харьковской области. В настоящее время раскопали тела 22 погибших гражданских, а также 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы.