Наёмник Вагнера избил бойца Росгвардии в Воронеже, в ответ полиция избила его и арестовала. ВИДЕО

Наемник с шевроном так называемой ЧВК "Вагнер" напал на сотрудников Росгвардии в воронежской гостинице. Четыре дня назад он вернулся из "ДНР".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

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"Сотрудников Росгвардии вызвали в гостиницу из-за скандала, который устроил мужчина в военной форме по имени Андрей. Когда на место приехали росгвардейцы, он начал скандалить еще сильнее. Андрей стал угрожать одному из сотрудников засунуть палку в задний проход и постоянно задавал риторический вопрос: "Ты знаешь, кто я такой?" А также говорил, что "защищает вашу страну". Сам Андрей заявил, что его позывной Марлин, он из спецгруппы 136-го полка. Судя по видео, Андрей все же ударил сотрудника, а через секунду его самого повалили на пол, избили дубинкой и ногами, а потом одели наручники, но после этого Марлин не успокоился, продолжив угрожать росгвардейцам. На место вызвали следователей, и те подтвердили, что Андрей — наемник, вернувшийся на днях в Россию. В машине у него нашли 476 патронов калибра 9х19 мм. Мужчина пояснил, что боеприпасы просто завалялись и он о них забыл. Из-за найденных патронов на Андрея возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов", - говорится в сообщении.

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Напомним, на днях в сети опубликовали видео на котором ближайший друг Путина, ранее судимый Евгений Пригожин, владелец частной военной компании "Вагнер", лично вербует осужденных в России за тяжкие преступления на войну в Украине. Вербовку лично Пригожиным подтвердили и взятые в плен в Украине российские зеки. Также в сети показали видео, как российские зеки в автозаках едут на войну в Украину.