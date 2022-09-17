В Николаеве задержан агент ГРУ РФ, который фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге Украины, - СБУ. ВИДЕО

В результате спецоперации в Николаеве был задержан агент главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известный как ГРУ). Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, прежде всего военной техники, переданной Украине от западных партнеров.