В Николаеве задержан агент ГРУ РФ, который фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге Украины, - СБУ. ВИДЕО
9 48427
В результате спецоперации в Николаеве был задержан агент главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известный как ГРУ). Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, прежде всего военной техники, переданной Украине от западных партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
"Предателем оказался житель областного центра, неоднократно выражавший свои прокремлевские взгляды. Для сбора координат злоумышленник выезжал в разные районы и населенные пункты Николаевщины и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал видеорегистратор, скрытый в салоне собственного автомобиля. Собранные материалы передавал врагу с использованием мессенджеров", – говорится в сообщении.
Соответствующую развединформацию оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по подразделениям наших войск.