Новости Видео • Война

ВСУ взяли в плен 13 российских оккупантов. ВИДЕО

42 82587
13 российских оккупантов взяли в плен украинские защитники.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Оккупанты убирают за собой российскую символику с символов города Купянск. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Анна Гордиенко bfa4a6f9
    Дякую, хлопці!!!
  • olele
    Доброго дня, ми з Херсону ✌️

    З Днем народження, Місто-Герой 💙💛

    І відразу до справ.
    Потрібні ваші очі у цьому квадраті https://t.me/nadzor_kherson/38217

    Де стоїть техніка/кількість/де живуть орки/звідки пуски та все інше з координатами до бота

    @nadzor_kherson_bot
  • Red_Sky_On
    Як бомжі виглядають...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости