Партизаны подорвали железную дорогу в оккупированном Мелитополе, - СМИ. ФОТО

СМИ сообщают, что 17 сентября в Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, было подорвано железнодорожное полотно, которым оккупанты везут оружие и топливо для военной техники из Крыма.

Об этом пишет "РИА-Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.

Вследствие работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и рельсы.

Погибших и пострадавших нет.

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Журналисты пишут, что, как всегда после происшествия, российские военные пристально осматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.

Его на своих пропагандистских каналах подтвердили сами оккупанты, назвав работу партизан "ударом украинских боевиков".