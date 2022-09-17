Уничтожение российского Т-72Б3М с ПТРК Javelin вблизи Гракова Харьковской области. ВИДЕО

Украинские защитники во время боев в Харьковской области уничтожили российских танк Т-72Б3М.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Отмечается, что российский танк был уничтожен 19 июля 2022 года.

"Впечатляющий момент поражения в крышу башни российского танка Т-72Б3М ракетой "Джавелин", снятый с дрона. Танк с надписью "Вагнер" из состава 26-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии контролировал перекресток дорог возле села Граково Харьковской области. Был замечен группой аэроразведки и поражен ракетой ПТРК "Джавелин" мобильной группы 92-й механизированной бригады под командованием Александра Чабана 19 июля. Я побывал на месте взрыва после освобождения Гракова и снял остатки танка. У перекрестка также есть остатки российского грузовика с танковыми снарядами, который был уничтожен украинскими воинами позже", - отметил журналист.

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