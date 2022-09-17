В Украине формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси, - Лукашенко. ВИДЕО

Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, заявил, что в Украине формируются силовые подразделения для свержения тоталитарных властей в Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео его выступления распространено в соцсетях.

Лукашенко сделал такое заявление в речи, посвященной Дню народного единства Беларуси, который празднуется ежегодно 17 сентября.

"В Украине нашли удобное место. Сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас, по меньшей мере, до 1939 года", - сказал Лукашенко.

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