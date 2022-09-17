Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

В освобожденных районах Харьковщины найдены уже более десяти пыточных в разных городах и поселках, - Зеленский. ВИДЕО

2 75327
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 17 сентября выступил с традиционным видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.

"Сегодня в Изюме Харьковской области продолжились эксгумационные работы на месте найденного массового захоронения. Проводятся экспертизы тел. Получены новые доказательства пыток, которые применялись к похороненным там людям. В освобожденных районах Харьковщины найдены уже более десяти пыточных в разных городах и поселках. Когда оккупанты убегали, они бросили и аппараты для пыток. Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал! Пытка была повсеместной практикой на оккупированной территории. Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать так же – и на поле боя, и в залах суда. Мы установим личности всех тех, кто истязал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на украинскую землю", - отмечается в сообщении.

Читайте также: В освобожденном Изюме эксгумировали почти 60 тел, у большинства есть следы насильственной смерти, - ОВА

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    А в те кативни люди попадали в том числе из списков, которые составлял твой, **** ты гнусавая, дружечек Портнов.
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Є такий Олег Котенко - уповноважений з питань зниклих безвісти , і він сьогодні даючи інтерв'ю журналісту сказав , що порівнювати захоронення в Ізюмі з Бучею некоректно бо тут " все більш цивілізовано , це не одна велика могила а багато окремих захоронень " . Цивілізовано ???!! Цинічна **** ! А ти не хочеш щоб так цивілізовано тебе поховали ,чи твою родину ? До речі ця наволоч іще сказала що більшість жертв це не від катувань а загинули від обстрілів , це що адвокат рашистів ?
  • Петро Якимчук c52484dc
    Ти гундоса чмоня розкажи Українцям що ти зробив за два з половиною роки для опору ймовірній атаці мордору. Сидиш в бункері і проливаєш "крокодилові сльози"? Де обмін захисників Маріуполя яких ти спонукав до здачі в полон?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости