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Кадыровцы против вагнеровцев: в центре Херсона произошла стрельба. ВИДЕО

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В центре оккупированного Херсона вечером 17 сентября были слышны автоматные очереди и взрывы.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он предполагает, что перестрелка произошла между российскими оккупантами.

"Я не зря говорил, что кадыровцы начнут воевать с вагнеровцами. Но даже не думал, что уже сегодня", – пишет Братчук.

Советник главы МВД Антон Геращенко также время сообщил, что российские пропагандисты заявляют о проведении в Херсоне "контртеррористической операции".

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"Пропагандисты, не скрываясь, снимают это на видео и рассказывают о контртеррористической операции. Кадыровцы перед уходом решили ролики снимать?", – пишет Геращенко.

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Топ комментарии

  • Taras Klunyk
    жаба проти гадюки
  • olele
    бггг

    ...1 января 2025 года продолжались бои на центральном участке московского фронта, с юга на Кремль наступали отряды абреков Кадырова, с северо-востока - армия зеков Пригожина, с юго-запада - региональные собянинские добровольческие батальоны.

    Продолжающим оборону Кремля остаткам Россгвардии Золотова наступающими был поставлен ультиматум с требованием капитуляции. В это же время из Казани пришло сообщение, что татарские добровольческие региональные батальоны, сформированные для участия в войне против Украины, но давно с оружием в руках вернувшиеся домой, полностью освободили город от удерживавших его отрядов бывшей ФСБ.

    Схожие процессы происходили в Башкортостане, Дагестане, Якутии, Туве, Бурятии и других национальных республиках, а также в Хабаровском крае и Приморье. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/18/516155/
  • Skifik z pivdnya
    Да кино вчера знатное на день города снимали. Всё это кстати было после смачных трёх прилетов по скоплению орков. Также перестрелка была во многих районах, но никто никого не видел. Лохам зарядили про дрг. Ахаха в центре города, на самом освещённом месте)))
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