Кадыровцы против вагнеровцев: в центре Херсона произошла стрельба. ВИДЕО

В центре оккупированного Херсона вечером 17 сентября были слышны автоматные очереди и взрывы.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он предполагает, что перестрелка произошла между российскими оккупантами.

"Я не зря говорил, что кадыровцы начнут воевать с вагнеровцами. Но даже не думал, что уже сегодня", – пишет Братчук.

Советник главы МВД Антон Геращенко также время сообщил, что российские пропагандисты заявляют о проведении в Херсоне "контртеррористической операции".

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"Пропагандисты, не скрываясь, снимают это на видео и рассказывают о контртеррористической операции. Кадыровцы перед уходом решили ролики снимать?", – пишет Геращенко.