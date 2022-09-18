Кадыровцы против вагнеровцев: в центре Херсона произошла стрельба. ВИДЕО
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В центре оккупированного Херсона вечером 17 сентября были слышны автоматные очереди и взрывы.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
Он предполагает, что перестрелка произошла между российскими оккупантами.
"Я не зря говорил, что кадыровцы начнут воевать с вагнеровцами. Но даже не думал, что уже сегодня", – пишет Братчук.
Советник главы МВД Антон Геращенко также время сообщил, что российские пропагандисты заявляют о проведении в Херсоне "контртеррористической операции".
"Пропагандисты, не скрываясь, снимают это на видео и рассказывают о контртеррористической операции. Кадыровцы перед уходом решили ролики снимать?", – пишет Геращенко.