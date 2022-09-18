Выжить зимой в разбитых городах Луганщины будет почти нереально, - Гайдай. ВИДЕО

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечает, что провести отопительный период на оккупированной Луганщине, именно там, где продолжались активные боевые действия, - невозможно.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Разбитые города Луганщины отопительный сезон не переживут. Провести отопительный период на оккупированной Луганщине, именно там, где продолжались активные боевые действия, - невозможно. Рашисты для этого ничего не сделали. Уцелевшие дома в городах зима добьет, после воздействия низкой температуры их восстановить будет невозможно. Большинство горожан будут пытаться уехать в сельскую местность и зимовать в заброшенных домах.

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Конечно, будут те, кто останется в городах, но мы можем потерять зеленый массив. Для отопления зданий будут использовать исключительно дрова, но приносить их из леса опасно из-за минирования, поэтому будут рубить парки и деревья во дворах", - рассказал он.