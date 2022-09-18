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Российская БМП бросает своего бойца, но почти сразу подрывается. ВИДЕО

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В сети опубликовали видео, на котором российские воины на БМП покинули своего бойца, но почти сразу подорвались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Дуже файно.
  • Алекс Мышкевич
    це вже досить старе відео, але була частина із підривом бехи, а тепер ще й посадка

    та все одно інтересне кіно, можна як "звьоздні войни" дивитись - сзаду наперед !
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и главное...уже ж две подорванных стоит...нет...надо посередине попереть... маладец!
    тот, шо не догнал... рад наверное... еще чуточку поживет...возможно..
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