Российская БМП бросает своего бойца, но почти сразу подрывается. ВИДЕО
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В сети опубликовали видео, на котором российские воины на БМП покинули своего бойца, но почти сразу подорвались.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Дуже файно.
це вже досить старе відео, але була частина із підривом бехи, а тепер ще й посадка
та все одно інтересне кіно, можна як "звьоздні войни" дивитись - сзаду наперед !
и главное...уже ж две подорванных стоит...нет...надо посередине попереть... маладец!
тот, шо не догнал... рад наверное... еще чуточку поживет...возможно..