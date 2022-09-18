О чужом мы не говорим, - Зеленский заявил, что все города от Изюма до Ялты будут освобождены. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и громады, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат повсюду.

Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим.

Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже.

О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова. Каждое утро, ежедневно, каждый вечер, каждую ночь – уже 207 дней.

Звучат благодаря Вооруженным силам Украины, благодаря Силам специальных операций, ГУР, СБУ, теробороне, пограничникам и всей системе МВД – от Нацгвардии и Нацполиции до спасателей ГСЧС.

Самые важные слова, звучащие благодаря нашим медицинским работникам и транспортникам, благодаря энергетикам и волонтерам, благодаря бойцам информационного фронта и педагогам, благодаря дипломатам и многим другим, кто выполняет свою работу так, что это усиливает нас всех. Усиливает нашу способность бороться и побеждать".

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