"Кто будет валить - будут садить нах#й": Командование российских оккупантов запрещает отступать солдатам под страхом смерти. АУДИО
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Так, российские оккупанты попытались провести "контратаку" на позиции украинских защитников, дислоцирующихся в Бахмутском районе. Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии 4 омсбр 2-го армейского корпуса ВС РФ ("ЛНР"). Впрочем, после ответа и выдвижения вперед украинских сил обороны начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций.
"Чтобы остановить побег, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых "заградительных отрядов".
При этом ссылаются на приказ командующего №222. Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления", - говорится в сообщении.