"Кто будет валить - будут садить нах#й": Командование российских оккупантов запрещает отступать солдатам под страхом смерти. АУДИО

Российские оккупационные войска расширяют деятельность "заградительных отрядов".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Так, российские оккупанты попытались провести "контратаку" на позиции украинских защитников, дислоцирующихся в Бахмутском районе. Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии 4 омсбр 2-го армейского корпуса ВС РФ ("ЛНР"). Впрочем, после ответа и выдвижения вперед украинских сил обороны начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций.

"Чтобы остановить побег, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых "заградительных отрядов".

При этом ссылаются на приказ командующего №222. Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремлевские пропагандисты опубликовали видео с плененной украинской "Пташкою" из "Азовстали". ВИДЕО