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"Кто будет валить - будут садить нах#й": Командование российских оккупантов запрещает отступать солдатам под страхом смерти. АУДИО

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Российские оккупационные войска расширяют деятельность "заградительных отрядов".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, российские оккупанты попытались провести "контратаку" на позиции украинских защитников, дислоцирующихся в Бахмутском районе. Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии 4 омсбр 2-го армейского корпуса ВС РФ ("ЛНР"). Впрочем, после ответа и выдвижения вперед украинских сил обороны начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций.

"Чтобы остановить побег, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых "заградительных отрядов".

При этом ссылаются на приказ командующего №222. Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления", - говорится в сообщении.

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  • Перехватчик
  • малюк malyuk
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  • Максім ХОЙ 07fb0949
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