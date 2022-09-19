На освобожденных от оккупантов территориях Харьковщины ищут тела погибших защитников, - Нацгвардия. ВИДЕО

Украинские защитники ищут тела погибших на освобожденных от российской оккупации землях, в частности, на севере Харьковщины.

Об этом сообщает Отделение информации и коммуникации Восточного ТГ НГУ, передает Цензор.НЕТ.

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Кто-то считается личностью, пропавшей без вести. Кого-то не успели эвакуировать, из-за стремительного наступления врага в феврале-марте.

В частности, в районе населенного пункта Казачья Лопань эксперты по эксгумации нашли тело военнослужащего Вооруженных сил Украины на позициях. Эти укрепления на протяжении боевых действий несколько раз занимались то украинскими защитниками, то оккупантами. Сегодня территория контролируется украинскими военными, и это, наконец, позволило провести поисковые мероприятия.

"Работает группа гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, которая называется "На щите". Они занимаются эвакуацией и поиском тел павших. Также проводится поиск временного захоронения местного гражданского населения. Эти позиции раньше были наших Вооруженных сил Украины, затем произошел прорыв наших позиций противником. Эвакуировать погибшего побратима не успели, и потому он был здесь временно похоронен. Группа получила информацию от наших военнослужащих, что погиб боец на этом блокпосте, и ориентировочно тело может быть похоронено где-то в этом районе", - рассказал гвардеец Виталий. Он добавил, что тело военнослужащего идентифицируют, в частности через анализ ДНК и передадут родным погибшего, чтобы похоронить должным образом.

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По словам воина ВСУ Леонида, занимающегося поисковой деятельностью с 2014 года, помогают местные жители – свидетели тех событий.

"Это — труд не только самого поиска, но и многих составляющих: сбор, анализ информации, ее проработка: с самого начала, до фактического места захоронения", - добавил он.

В Нацгвардии подчеркнули, что любая информация о павших имеет очень важное значение для военных, сотрудников системы МВД и органов местного самоуправления. Речь идет не только об украинских военнослужащих и гражданских жителях, но и о ликвидированных российских оккупантах. Нередко последних удается обменять на тела убитых украинцев. Также это позволяет расследовать многочисленные акты геноцида, совершенные гражданами российской федерации против украинцев.

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