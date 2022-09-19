В Киевской области отремонтировали мост через реку Здвиж, подорванный оккупантами во время отступления. ВИДЕО
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В Киевской области между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка через реку Здвиж отремонтировали мост.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь мост полностью функционирует: по нему можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями", - написал Кулеба.
Как отмечается, ранее его подорвали оккупанты, когда бежали из Киевской области.