"Зачем вы сюда пришли?" "Стать воинами!": Отбор в ССО "Азов". ВИДЕО

ССО "Азов" продолжает отбор добровольцев с последующей подготовкой и перспективой пополнить ряды подразделения. Традиционно отборочный круг длится два дня.

Цензор.НЕТ побывал на части испытаний около тридцати человек.

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Инструкторы подчеркнули, что увиденное – испытание прежде всего на моральную выносливость и осознанность выбора, а уже потом – на физическую выносливость. Это отбор для тех, кто будет потенциально работать на "нуле" и на первой линии, то есть непосредственно на фронте. Системное обучение и распределение по боевой специальности – это следующий этап для прошедших.

"При отборе упор делаем и на физической подготовке, и на моральной выносливости. Были случаи, когда люди не выдерживали полевых условий. Обычный пример: начинали копать окоп, вымазались поняли, что это не для них. Хотя рыть окоп – это обыденная вещь. Здесь мы создаем условия, максимально приближенные к жизни на передовой. Они должны быть готовы и привыкнуть к военному быту. В конце концов они должны понимать, что их ждет", - объясняет Игорь Вильный, пресс-офицер ССО "Азов Киев".

По его словам, каждый раз отбор проходят около 80% добровольцев. Добровольцам, не проходящим физический тест с первого раза, дают шанс подготовиться и пересдать его.

"Был парень, который приходил трижды. Первые два раза он не вынес физически. В третий раз травмировал колено. А в четвертый раз он прошел отбор и сейчас в строю. Вот что делает характер и намерение служить в "Азове", - рассказал инструктор Красс.

"Банально нужно быть готовым, что ты никогда не вернешься домой, или останешься без руки, без ноги, или без обеих конечностей. Это первое, что нужно сделать - принятие смерти. И только во-вторых, физическая подготовка.

Многое не нужно, чтобы человек задумался над своей жизнью и принял решение. Достаточно уйти в лес на два дня с палаткой, оставив телефон. Это будет другой человек – его либо сломает, либо он станет лучше", - добавил он.

Красс, как и другие присутствующие на отборе инструкторы, до полномасштабного вторжения принадлежал к азовскому движению, проходя регулярную подготовку, но в боевых действиях не участвовал. Пройдя настоящие бои и потерпев травмы, сейчас эти воины работают с рекрутами.

Физическое испытание, то есть наказание за то, что 4 человека из 30 неправильно вырыли окопы:

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"Они теперь должны осознать, насколько зависят друг от друга. Не должно быть такого: мол, почему приседать должен я, если окоп неправильно вырыл он. На передовые єто не пройдет. Воины - один организм и это залог выживания и удачного выполнения задания", - объясняет инструктор Цербер, который собственно и "гоняет" рекрутов.

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Один из важных навыков – рытье окопа. После теоретической части добровольцы выполняют задачу – вырыть окоп в лесу по правилам скорости.

Тем временем Цербер провоцирует. Время от времени с его стороны слышно: "Может кто-то хочет обратно? В теплую кроватку, к маме?". "Никак нет". – то, что ожидаемо услышать и что звучит от рекрутов.

"Зачем вы сюда пришли?" "Чтобы стать воинами!". "Так давайте ими становиться".

По словам инструкторов, раньше в украинском войске не уделяли достаточно внимания инженерной подготовке – в частности, навыкам окапываться, и сейчас это ощущается.

"Окоп – это основное, что спасает жизнь. Воины окапываются везде – в городах, селах, полях, лесах", - объясняет Вильный.

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Физическое состояние и боевые навыки всегда можно подтянуть, говорят на отборе. Основное – нравственный дух.

"Я всегда привожу пример с боев за Мощун, - признается командир группы инструкторов Исток. - Уже закончились бои, наши разбили вражескую беху и взвод пехоты. Поэтому москали, когда не смогли прорваться, начали заряжать 120-ки и попросту выбивать нас с позиций. Первые три мины залетели мне в КСП, за секунд 10 ко мне прибежал друг Рыжий и предупредил: "Братан, сейчас по нам будут работать" Сразу за ним упала первая мина, еще две - в перестенок и чуть дальше. я вообще ничего тогда не понимал, думал, что у меня иссечено лицо, потому что все жгло (это раскаленная земля навалилась на меня).Тут заскочил друг "Черный", и удивился, потому что думал, что мы с Рыжим вместе 200-е. Начал меня вытаскивать.Все, что дальше помню – это как в кино, вспышки воспоминаний.Бежит нацгвардеец без ноги, то есть она перетянута турникетом.И мина попадает прямо в него.Мы как раз успели запрыгнуть в окоп.Только оттуда выбежали, просто на наше место залетела еще одна мина, и такими перебежками мы перебрались в траншею.

Это пример того, как можно попасть в передрягу, но в отличие от меня, не выжить. Выживание на войне – это удача, плюс твои умения".

"Люди должны понимать, куда они идут. Но и должны понимать, что они здесь очень нужны. Не потому, что у нас большие потери, наоборот благодаря грамотному управлению и подготовке потерь в "Азове" реально мало. А потому что мы расширяемся, для того, чтобы на передовой масштабнее работать", - добавил он.

Видео: Олег Богачук.