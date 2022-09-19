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Темп оказания партнерами помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения на фронте, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 208-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – собираемся каждый раз, когда имеем существенные новости с передовой. Харьковская область – стабилизируем ситуацию, держим позиции. Крепко. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, а мы предупреждали – вариантов у российских военных в Украине только два: бегство с нашей земли или плен.

У коллаборантов варианты схожи – либо они попытаются сбежать, и еще неизвестно, пустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины.

Сейчас это очень важно – темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории. И темп в поддержке партнеров. Мы говорим об этом честно – темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения. Это также сегодня рассматривалось на Ставке", – сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    А він відповідає темпам боротьби з корупцією та рашистськими агентами!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    в темпе вальса...
    не забывай, что ты партнерам не приказываешь, не требуешь... а просишь помочь
    ибо без помощь тех, кто предупреждал тебе о войне (а ты не верил) ВСУ бы не удалось набрать такой темп... такой, что у русни только пятки сверкают)))
  • Vlad Cheh
    Это твои слова не соответствуют поступкам. Темпы обороны страны должны соответствовать (пропорционально) угрозе со стороны кацапов. Кацапы еще в прошлом году собирались напасть и были готовы. Кацапы были уверенны на сто процентов, что Ермак и СБУ захватит власть в свои руки под обещания сделать их новыми Кадыровами-царьками. Кацапы были уверены в том, что Европа кинет Украину, то есть выделили деньги из бюджета на подкуп немецких, австрийских, итальянских и других чиновников. А что сделал ты? Построил баррикады и минные заграждения по буквально считанным дорогам с севера и с юга? За 200 дней войны ты уволили 100% СБУ просто из соображений безопасности, так как там минимум 30% было завербовано, просто они не дошли до активных действий и теперь слились, но на них есть активный компромат самого факта вербовки и получения денег и с крючка они уже не соскочат, ждут своего часа и вредят по мере сил? Что по лоббизму в Европе, отправил свою жену в том числе как секс-агента вербовать европейских политиков, снимая их на скрытую камеру? Ничего сам не сделал, зато чего-то пропорционального хочет от других. Хотя бы в одном месте, из Бульбостана построй 10 рвов за 2 суток и накидай мин, ЛИБО хотя бы Чонгар и Херсон как следует прокопай и мин наставь, не попадай на фальшивую обманку кацапов на высадку десантов в Одессу, забрав из Херсона 80% военной техники для обороны и не перекинув ее назад, а всегда распределяй оборону с умом - и все, мы бы уже победили, кацапы бы просто отступили еще в феврале, якобы приняв мир на 23-е февраля состояние дел. И куча людей была бы жива.
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