Темп оказания партнерами помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения на фронте, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 208-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – собираемся каждый раз, когда имеем существенные новости с передовой. Харьковская область – стабилизируем ситуацию, держим позиции. Крепко. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, а мы предупреждали – вариантов у российских военных в Украине только два: бегство с нашей земли или плен.

У коллаборантов варианты схожи – либо они попытаются сбежать, и еще неизвестно, пустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины.

Сейчас это очень важно – темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории. И темп в поддержке партнеров. Мы говорим об этом честно – темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения. Это также сегодня рассматривалось на Ставке", – сказал Зеленский.

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