Прототип дрона-истребителя Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем прошел успешное испытание. ВИДЕО

19 сентября турецкая оборонная компания Baykar Makina сообщила об успешном прохождении первого теста на моторную интеграцию своего реактивного беспилотного истребителя Bayraktar Kizilelma.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Этот сверхзвуковой малозаметный дрон оснащается производимым на Мотор Сечи турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ.

Взлетать и садиться БПЛА будет на палубу строящегося универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400) безкатапультным способом и с помощью тросов и улавливающих крюков. Ожидается, что первый полет состоится в 2023 году.

По расчетам, максимальная скорость дрона составит 900 км/ч, крейсерская – 740 км/ч, боевой радиус – 930 км, рабочая высота – 10 668 м, потолок – 12 000 м. В воздухе без дозаправки сможет находиться около пяти часов.

Грузность беспилотника – 1500 кг, его максимальный взлетный вес – 6000 кг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом. ФОТОрепортаж