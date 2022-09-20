Новости Видео • Агрессия России против Украины

135 детей из Донецкой области были вывезены самолетом в Москву, - Андрющенко. ВИДЕО

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Детей перевозят на самолете министерства обороны РФ.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Детям сразу выдают российское гражданство и планируют расселение по семьям в Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областях и Москве. В настоящее время детей содержат в лагере под Москвой. Программу похищения украинских детей по-прежнему сопровождает детский омбудсмен России Львова-Белова", - сообщил Андрющенко.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    Amnesty International, агов, гикавка ще не набридла?
  • Liya d21d54a3
    По яким ще родинам? У кацапів своїх покинутих дітей до фіга. Раніше їх іноземці усиновлювали, потім заборонили. Розберуть на органи і ніхто кінців не знайде.
  • ALEX 13 fb91baed
    Де Віслюк? Де ООН і решта безхребетних організацій?
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