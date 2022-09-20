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Если жители "Донбасса и Украины" проголосуют на "референдуме" за вхождение в состав РФ – мы их поддержим, – спикер Госдумы Володин. ВИДЕО

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Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин поддерживает проведение так называемого "референдума" по вхождению оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Об этом он заявил сегодня во время заседания Госдумы, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в случае если жители "Донбасса и Украины" якобы "проголосуют за", Россия поддержит их.

"Если жители Донбасса и Украины во время свободного волеизъявления выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим", – отметил Володин.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А чого б вам в Чечні реперендум не провести ? Чи в Татарстані ?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    До дупи думка купки запроданців. ЗСУ має на це свою думку!
  • VOLVO XC 70
    *********** ***** НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ ПО НОВОЙ да идите вы *****
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