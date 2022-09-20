Рашисты арестовали подростков, певших Гимн Украины в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО
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Во временно оккупированном Мариуполе арестовали подростков, певших Гимн Украины.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал сюжет оккупационных СМИ об аресте мариупольских подростков.
"В Мариуполе арестовали подростков, которые пели Гимн Украины. Ожиданно. В том числе для того и проводили зачистку. Грустно, что нашли из-за доносов своих же горожан. Глядя на все это понимаешь, что ради таких юношей стоит бороться за город. И не будет никакого прощения тому, кто способствует оккупанту. Возмездию - быть", - отметил Андрющенко.