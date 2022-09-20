Обзор захваченной украинскими воинами редкой российской командно-наблюдательной машины "Канонада".. ВИДЕО

В сети показали редкую российскую командно-наблюдательную машину 1В1003 комплекса управления артиллерией 1В198 "Канонада", которую захватил батальон ОК Восток "Скала" на Харьковщине.

Видео обзора "Канонады" опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Машина создана на основе колесного бронетранспортера БТР-80.

Кроме нее в комплекс входит командно-штабная машина 1В1004 на шасси автомобиля "Урал".

Машина 1B1003 предназначена для разведки целей и автоматизированного управления огнем реактивной или ствольной прицепной артиллерии дивизиона. Эта функция доступна для выполнения огневых задач и в маневрах во время боя.

Российский комплекс "Канонада" 1B198 предназначен для автоматизации управления огнем подразделений ствольной и реактивной артиллерии, оснащенных автоматизированными системами наведения и ведения огня.

Смотрите также: Уничтожение российского Т-72Б3М с ПТРК Javelin вблизи Гракова Харьковской области. ВИДЕО

Производитель этих систем уверяет, что средства автоматизации позволяют открыть огонь по разведанной цели не более четырех минут при развертывании в боевой порядок с ходу.

А при развертывании огневых средств артиллерийского подразделения на подготовленных позициях это время не превышает 40 секунд.

По данным российских источников, оборудование машин комплекса обеспечивает полную автоматизацию управления огнем до четырех артиллерийских батарей разного типа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 1В1003

Базовое шасси БТР-80

Полная масса машины 13800 кг

Максимальная скорость 80 км/год

Максимальная дальность разведки

• телевизионный канал 6500 м

• тепловизионный канал 5000 м

Пределы измерения дальности

• дальномером 100-10000 м

Количество рабочих мес 6

Количество автоматизированных рабочих мест 2

Расчет КНМ 4

Количество каналов передачи данных 4

Максимальная дальность связи:

• по радиосредствам до 30 км

• по ведущим линиям связи до 1,5 км

Воины отмечают, что это новая машина 2020-х годов выпуска, учитывая установленную электронику, кондиционер и т.д. Также в обзоре показана документация, оставленная оккупантами. Данная техника использовалась оккупантами для корректировки огня артиллерии..