Удар РФ по многоэтажке в Курахово: 12 человек ранены, среди них - 2 ребенка. ВИДЕО

Россияне ночью нанесли ракетный удар по многоэтажке в Курахово. Известно о 12 раненых, под завалами может быть еще человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"12 человек ранены, один - находится под завалами, среди раненых - два ребенка. Таковы последствия прямого попадания ракеты в Кураховскую многоэтажку. Россияне нанесли удар около двух ночи, когда люди спали.

Дом разрушен до основания, плиты перекрытия обрушились с верхнего этажа до нижнего. Спасатели до сих пор пытаются обуздать пожар", - говорится в сообщении.

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По словам представителей местных властей, из этого дома людей эвакуировали, но некоторые из них легкомысленно вернулись обратно.

"В очередной раз повторяю: такие опрометчивые шаги приводят к тяжелым последствиям", - подчеркнул Кириленко.