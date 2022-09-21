Украинца Клименко признали лучшим студентом мира. ВИДЕО

Студент физико-математического факультета Игорь Клименко стал победителем премии Global Student Prize 2022. Он получил 100 тысяч долларов за разработку технологий дистанционного разминирования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на организаторов премии – фонд Global Teacher Prize.

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"Дочерняя награда Global Teacher Prize в размере 100 тысяч долларов США присуждается одному выдающемуся студенту, оказавшему реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество", - говорится в сообщении.

17-летний Игорь Клименко создал Quadcopter Mines Detector – квадрокоптерный миноискатель. Он заинтересовался решением проблемы наземных мин, представляющих опасность для украинцев, еще в 5 классе, когда началась российско-украинская война. Парень с детства интересовался наукой и решил использовать свои знания для разработки роботов для разминирования.

В 10 классе он начал использовать для этого квадрокоптеры и дроны.

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Последние два года Игорь активно работает над своим последним исследованием – квадрокоптерным миноискателем (Quadcopter Mines Detector), который презентует на разных конкурсах и выставках.

Он был финалистом фестиваля инновационных проектов "Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир" и получил золотую медаль в младшей категории на Малайзийской 21-й технологической выставке-2022.

Игорь разработал два рабочих прототипа своего устройства, а сейчас работает с инвесторами и разными организациями, чтобы его изобретение как можно быстрее заработало в реальных условиях.

Устройство состоит из дрона и металлодетектора, позволяющего определить точное месторасположение мины, объясняет Игорь.

"Мы обеспечим комплексное сканирование территорий дистанционно. Так мы сможем спасти сотни или даже тысячи жизней с помощью этого специального устройства", – говорит парень.

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По словам Игоря, он продолжал работу над проектом, даже находясь в укрытии с 8 людьми, когда возле его села происходили боевые действия, чтобы помочь украинским военным.

Игорь является членом Малой академии наук Украины, а еще в течение 2 лет он преподает математику для младших школьников из разных уголков Украины.

Денежное вознаграждение от Global Student Prize Игорь планирует потратить на привлечение компаний, которые могли бы инвестировать в массовое производство его устройства по разминированию.