Украина смогла вернуть из плена часть защитников. Обмен состоялся в Черниговской области. ВИДЕО
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Вечером 21 сентября состоялся обмен пленными в Черниговской области. Была освобождена часть защитников "Азовстали".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Украина вернула из российского плена часть защитников Мариуполя, в том числе военных "Азова". Обмен состоялся в Черниговской области.
"Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка АЗОВ. Сегодня вечером состоялся обмен, которого мы так долго ждали. Обнять своих друзей, наконец-то вернувшихся побратимов - это лучшие эмоции, какие только могут быть! Все детали будут позже", - сообщил третий командир полка "Азов", старший лейтенант Национальной гвардии Украины Максим Жорин.