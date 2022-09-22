Благодарю Вас и всю команду за то, что Вы сделали, - освобожденные украинские офицеры пообщались с Зеленским. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 22 сентября пообщался с освобожденными украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграмме Зеленского.
"Первые детали того, как произошло освобождение наших героев из российского плена. Защитники и защитницы возвращаются домой. Потому что для нас "не бросать своих" – это правило, а не просто слова", - отмечается в сообщении.