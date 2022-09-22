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Мы вернули домой 215 защитников, среди которых 3 Героя Украины, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины ночью 22 сентября выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение обнародовано в официальном фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Герой Украины Евгений Бова. Герой Украины Лев Пашко. Герой Украины Денис Прокопенко. Дмитрий Казацкий – знаменитый Орест, фотограф из "Азовстали". Николай Кущ и Константин Никитенко. Екатерина Полищук (Пташка), Марьяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецкая, Зоряна Репецкая, Анастасия Черненькая.

Всего 215 героев.

Только что завершился обмен. Мы возвращаем домой наших людей. Это однозначно победа для нашего государства, для всего общества. А главное – для 215 семей, которые смогут увидеть своих близких в безопасности.

Мы помним обо всех наших людях и стараемся спасти каждого украинца. В этом смысл Украины, наша сущность, этим мы отличаемся от врага. Мы ценим каждую жизнь! И обязательно сделаем все, чтобы спасти всех, кто находится в российском плену".

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Топ комментарии

  • дмитрий a4f273bf
    Не забываем за оставшихся в плену, также за Еленовку и поменьше пиариться и водить вокруг освобождённых из плена хороводы из чиновников
  • Олександр Дніпро
    Гаврило був "Герой асфальту"
    В асфальт ракети закатав.
    "Заславши" Скумбрію на Мальту
    Гаврило Боневтiком став!

    Гаврило був "Герой асфальту"
    Гаврило Маріуполь про... втикав.
    Проте попав на перші шпальта
    І МАЧОм Гавріілом став!
  • Newslav Netov
    так Мертветчука не одно отдали - а его всунули в группу 55 человек по обмену сколько же он зеленскому за это заплатил?
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