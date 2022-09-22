Депутат Госдумы РФ Милонов: "Мобилизация – возможность досрочно закрыть ипотеку". ВИДЕО
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Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Виталий Милонов заявил, что мобилизованные будут иметь возможность досрочно выплатить свои ипотечные кредиты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Милонов подчеркнул, что зарплата оккупантов в Украине достаточно высока. Также депутат от "Единой России" предложил отменить запрет мобилизовывать мужчин, имеющих многодетные семьи, ведь для них это возможность доказать, они "настоящие русские мужики".