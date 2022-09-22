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Депутат Госдумы РФ Милонов: "Мобилизация – возможность досрочно закрыть ипотеку". ВИДЕО

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Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Виталий Милонов заявил, что мобилизованные будут иметь возможность досрочно выплатить свои ипотечные кредиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Милонов подчеркнул, что зарплата оккупантов в Украине достаточно высока. Также депутат от "Единой России" предложил отменить запрет мобилизовывать мужчин, имеющих многодетные семьи, ведь для них это возможность доказать, они "настоящие русские мужики".

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    Прям на черном пакете будут ставить штамп *ипотека погашена*
  • MMM YYY f12c8760
    Ни хрена ипотеку заплатят родственники даже если взявший сдохнет. Суровая реальность рашки.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    і прєвратіцца в бєлих жигулєй...
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