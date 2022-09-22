Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ. ВИДЕО

Вена стала главным европейским приютом для тех, у кого есть деньги и нет желания жить в Украине, пока идет война. Журналисты встретили там экс-председателя КС Тупицкого, нардепа СН Холодова, супругу пророссийского политика Мураева и окружение криминального авторитета Петровского (Нарика).

Об этом идет речь в расследовании Михаила Ткача для Украинской правды, сообщает Цензор.НЕТ.

59-летний Александр Тупицкий проживает в Вене вместе с семьей. Он снимает квартиру в центре Вены, жалуется на то, что его лишили государственного обеспечения и отрицает, что незаконно пересек границу Украины.

"Я считаю, что органы ГБР убрали меня из компьютера намеренно, чтобы создать уголовное дело. Но ошибка у них одна: я не подлежу уголовной ответственности, даже если бы все так было", - говорит Тупицкий.

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Экс-председатель КСУ Александр Тупицкий

Он утверждает, что якобы имел право выехать из Украины во время войны, потому что сначала не подлежал мобилизации из-за должности, а затем из-за того, что его жена родила третьего ребенка.

Украинские правоохранители подозревают Тупицкого в подкупе свидетеля. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован, ГБР хочет ходатайствовать о его экстрадиции.

Также в Вене журналисты встретили депутата СН Андрея Холодова, кума Виктора Медведчука. Холодов подтвердил, что находясь в столице Австрии, пропустил заседание Верховной Рады. Он не стал объяснять, что делает в Вене вместе с семьей. А через несколько дней после съемок опубликовал в фейсбуке фото со встречи в австрийском благотворительном фонде.

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Нардеп СН Андрей Холодов

Пророссийский политик Евгений Мураев годами выступал против евроинтеграции, но после полномасштабного вторжения в РФ его жена оказалась именно в Вене. Екатерину Мураеву журналисты увидели в центре австрийской столицы: она с нарушением припарковала авто, создав пробку и отправлялась на шопинг. Центр города жена Мураева покинула уже в сопровождении полиции.

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Жена Евгения Мураева Екатерина

Также в Вене журналисты заметили машину сына Виктора Коржа - бывшего депутата Партии регионов, министра семьи, молодежи и спорта в правительстве Януковича и советника министра внутренних дел Арсена Авакова.

Авто сына Виктора Коржа

Проводит время в центре австрийской столицы и окружение криминального авторитета Александра Петровского, известного по прозвищу Нарик. Здесь видели близких к нему братьев Адамадзе и "мужчину в очках по кличке Антик". Также журналисты зафиксировали машину брата Петровского, на которой ездит жена криминального авторитета. Самого "бизнесмена" журналистам встретить не удалось, но по источникам издания, он с окружением уехал из Украины в Вену в начале полномасштабного вторжения.

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Окружение криминального авторитета Петровского

В конце мая австрийские СМИ сообщили об избиении группой украинских молодых людей местных таксистов. Драка возникла из-за парковочных мест. По данным журналистов, в драке принимали участие молодые люди, связанные с сыном Александра Петровского, который также выехал из Днепра в Вену.

По словам Ткача, каждый день в центре Вены можно встретить десятки элитных автомобилей с украинскими номерами. Местные жители очень удивлены, что беженцы бывают и таковыми.

Журналист напомнил, что после предварительного материала "Батальон Монако" Государственное бюро расследований приступило к проверке обстоятельств пересечения границы элитными беженцами.